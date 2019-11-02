İtalyan ekibi Juventus'un sezon başında kadrosuna kattığı ancak teknik direktör Sarri tarafından fazla forma şansı verilmeyen milli stoper Merih Demiral'ın peşine iki İngiliz devi takıldı. Premier Lig temsilcilerinin ocak ayında harekete geçeceği bildirildi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2 Kasım 2019 Cumartesi 09:44
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Geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A'da oynanan Juventus-Genoa mücadelesi sonrası ev sahibi takımın taraftarları Merih Demiral'ın oynatılmaması sebebiyle Sarri'ye büyük eleştiriler yöneltmişti.
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Genç stoperin A Milli Takım'daki performansı nedeniyle oynatılması gerektiğini düşünen İtalyan taraftarlar, Rugani'nin tercih edilmesi nedeniyle hayli kızmışlardı.
İtalya'da bunlar yaşanırken, takımında yeteri kadar süre alamayan milli stopere İngiltere'den iki dev talip çıktı.
İngiliz basınında yer alan haberlerde Merih için daha önce de teklif götüren ancak reddedilen ManchesterUnited ve Arsenal'in devre arası transfer döneminde bir kez daha nabız yoklayacakları bildirildi.
BleacherReport muhabiri Dean Jones da milli yıldızın ocak ayında süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığını dile getirdi ve Arsenal'laManchesterUnited'ın ilgisinin olduğunu açıkladı.