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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Merih Demiral İngiliz devlerini peşine taktı!

İtalyan ekibi Juventus'un sezon başında kadrosuna kattığı ancak teknik direktör Sarri tarafından fazla forma şansı verilmeyen milli stoper Merih Demiral'ın peşine iki İngiliz devi takıldı. Premier Lig temsilcilerinin ocak ayında harekete geçeceği bildirildi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2 Kasım 2019 Cumartesi 09:44
Merih Demiral İngiliz devlerini peşine taktı!

Geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A'da oynanan Juventus-Genoa mücadelesi sonrası ev sahibi takımın taraftarları Merih Demiral'ın oynatılmaması sebebiyle Sarri'ye büyük eleştiriler yöneltmişti.

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Merih Demiral İngiliz devlerini peşine taktı!

Genç stoperin A Milli Takım'daki performansı nedeniyle oynatılması gerektiğini düşünen İtalyan taraftarlar, Rugani'nin tercih edilmesi nedeniyle hayli kızmışlardı.

Merih Demiral İngiliz devlerini peşine taktı!

İtalya'da bunlar yaşanırken, takımında yeteri kadar süre alamayan milli stopere İngiltere'den iki dev talip çıktı.

Merih Demiral İngiliz devlerini peşine taktı!

İngiliz basınında yer alan haberlerde Merih için daha önce de teklif götüren ancak reddedilen Manchester United ve Arsenal'in devre arası transfer döneminde bir kez daha nabız yoklayacakları bildirildi.

Merih Demiral İngiliz devlerini peşine taktı!

Bleacher Report muhabiri Dean Jones da milli yıldızın ocak ayında süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığını dile getirdi ve Arsenal'la Manchester United'ın ilgisinin olduğunu açıkladı.

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