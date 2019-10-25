Cengiz Ünder sahalara geri dönüyor
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya Cengiz Ünder'den güzel haberler geldi. Milan maçında riske edilmeyeceği belirtilen milli futbolcunun sakatlığı tamamen atlattığı öğrenildi.
2017 yılında 14 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bu yıl yalnızca 2 kez forma giyebildi.
Yaşadığı kas sakatlığı sebebiyle uzun zamandır forma giyemeyen Cengiz Ünder'in bu hafta oynanacak olan AC Milan maçında riske edilmeyeceği belirtilirken, oyuncunun sakatlığı tamamen atlattığı öğrenildi.
Gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan ve adı sıkça transfer dedikodularına karışan milli futbolcunun kadroya dönmesi ile birlikte Serie A'da 6. sırada bulunan Roma'nın yeniden çıkışa geçmesi bekleniyor.
Cengiz Ünder, bugüne kadar Roma forması ile 67 maça çıkarken 15 gol, 11 asistlik bir performans sergilemeyi başardı.
CENGİZ ÜNDER İÇİN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI
Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder için kulübü Roma'dan açıklama gelmişti.
İtalyan ekibinin teknik direktörü Paulo Fonseca, "Cengiz Ünder, antrenmanlara başladı. Kısa süre içinde aramıza katılacak. Cengiz sakat, Mkhitaryan, Santon hasta... Ben kariyerimde bu kadar sakatlık sorunu yaşamadım. Üzerimizde kötü şans var sanırım." demişti.
- 25.10.2019
- Güncelleme: 25.10.2019 15:51
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
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Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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