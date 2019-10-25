Cengiz Ünder sahalara geri dönüyor

2017 yılında 14 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bu yıl yalnızca 2 kez forma giyebildi.

Yaşadığı kas sakatlığı sebebiyle uzun zamandır forma giyemeyen Cengiz Ünder'in bu hafta oynanacak olan AC Milan maçında riske edilmeyeceği belirtilirken, oyuncunun sakatlığı tamamen atlattığı öğrenildi.

Gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan ve adı sıkça transfer dedikodularına karışan milli futbolcunun kadroya dönmesi ile birlikte Serie A'da 6. sırada bulunan Roma'nın yeniden çıkışa geçmesi bekleniyor.

Cengiz Ünder, bugüne kadar Roma forması ile 67 maça çıkarken 15 gol, 11 asistlik bir performans sergilemeyi başardı.

CENGİZ ÜNDER İÇİN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder için kulübü Roma'dan açıklama gelmişti.

İtalyan ekibinin teknik direktörü Paulo Fonseca, "Cengiz Ünder, antrenmanlara başladı. Kısa süre içinde aramıza katılacak. Cengiz sakat, Mkhitaryan, Santon hasta... Ben kariyerimde bu kadar sakatlık sorunu yaşamadım. Üzerimizde kötü şans var sanırım." demişti.