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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Lecce'ye takıldı

Juventus Lecce'ye takıldı

'nin (Serie A) 9. haftasında , konuk olduğu Lecce ile 1-1 berabere kaldı. Haftaya lider giren Juventus, bu sonuçla puanını 23'e yükseltti. Puanını 8'e çıkaran Lecce ise 16. sırada yer aldı.

Lecce'deki Via Del Mare Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Valeri yönetti.

'un daha etkili bir oyun ortaya koyduğu ancak gol sesinin çıkmadığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarının ilk dakikalarında gelişen konuk ekip atağında, hakem Valeri, VAR'ın yardımıyla Jacopo Petriccione'nin 'e yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendirdi. 50'nci dakikada topun başına geçen Paulo Dybala, penaltıyı gole çevirerek, Juventus'u 1-0 öne geçirdi.

55. dakikada gelişen ev sahibi takım hücumunda top, Juventuslu Matthijs De Ligt'in eline temas edince hakem Valeri, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 56'ncı dakikada Lecce adına penaltıyı kullanan Marco Mancosu, skora yeniden dengeyi getirdi: 1-1.

62. dakikadaki Juventus atağında, Federico Bernardeschi'nin vuruşunda top direkten dönerken, maçta başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Haftaya lider giren Juventus, bu sonuçla puanını 23'e yükseltti. Puanını 8'e çıkaran Lecce ise 16. sırada yer aldı.



  1. 26.10.2019
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