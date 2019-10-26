Juventus Lecce'ye takıldı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Juventus, konuk olduğu Lecce ile 1-1 berabere kaldı. Haftaya lider giren Juventus, bu sonuçla puanını 23'e yükseltti. Puanını 8'e çıkaran Lecce ise 16. sırada yer aldı.
Lecce'deki Via Del Mare Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Valeri yönetti.
Juventus'un daha etkili bir oyun ortaya koyduğu ancak gol sesinin çıkmadığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarının ilk dakikalarında gelişen konuk ekip atağında, hakem Valeri, VAR'ın yardımıyla Jacopo Petriccione'nin Miralem Pjanic'e yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendirdi. 50'nci dakikada topun başına geçen Paulo Dybala, penaltıyı gole çevirerek, Juventus'u 1-0 öne geçirdi.
55. dakikada gelişen ev sahibi takım hücumunda top, Juventuslu Matthijs De Ligt'in eline temas edince hakem Valeri, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 56'ncı dakikada Lecce adına penaltıyı kullanan Marco Mancosu, skora yeniden dengeyi getirdi: 1-1.
62. dakikadaki Juventus atağında, Federico Bernardeschi'nin vuruşunda top direkten dönerken, maçta başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.
Haftaya lider giren Juventus, bu sonuçla puanını 23'e yükseltti. Puanını 8'e çıkaran Lecce ise 16. sırada yer aldı.
- 26.10.2019
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
-
Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
-
Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
Juventus Lecce'ye takıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.