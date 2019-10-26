Ruhr derbisinde gol sesi çıkmadı
Bundesliga'nın 9. haftasında Schalke 04 ile Borussia Dortmund 0-0 berabere kaldı. Schalke'de milli futbolcu Ozan Kabak 90+1. dakikada oyuna girdi. Ligde gelecek hafta Dortmund, Wolfsburg'u ağırlayacakken, Schalke ise Augsburg'a konuk olacak.
Bundesliga'nın 9. haftasında Schalke 04 ile Borussia Dortmund Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Dortmund puanını 16'ya, Schalke de 15'e çıkardı. Schalke'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 90+1. dakikada Guido Burgstaller'in yerine oyuna dahil oldu.
- 26.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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