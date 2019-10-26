Ruhr derbisinde gol sesi çıkmadı

Bundesliga'nın 9. haftasında Schalke 04 ile Borussia Dortmund Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Dortmund puanını 16'ya, Schalke de 15'e çıkardı. Schalke'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 90+1. dakikada Guido Burgstaller'in yerine oyuna dahil oldu.



