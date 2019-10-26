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26 Ekim 2019, Cumartesi
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Ruhr derbisinde gol sesi çıkmadı

Ruhr derbisinde gol sesi çıkmadı

Bundesliga'nın 9. haftasında 04 ile 0-0 berabere kaldı. Schalke'de milli futbolcu 90+1. dakikada oyuna girdi. Ligde gelecek hafta Dortmund, Wolfsburg'u ağırlayacakken, Schalke ise Augsburg'a konuk olacak.

Bundesliga'nın 9. haftasında 04 ile Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen müsabaka başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Dortmund puanını 16'ya, Schalke de 15'e çıkardı. Schalke'de forma giyen milli futbolcu , 90+1. dakikada Guido Burgstaller'in yerine oyuna dahil oldu.


  1. 26.10.2019
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