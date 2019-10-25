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25 Ekim 2019, Cuma
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Nedved, Merih’in asker selamına destek verdi

Nedved, Merih’in asker selamına destek verdi

İtalyan ekibi 'ta kulübün başkan yardımcısı , milli futbolcu 'ın milli takımda atılan gol sonrası asker selamı vermesiyle ilgili konuştu.

Juventus Başkan Yardımcısı , 'a, asker selamıyla ilgili destek veren açıklamalarda bulundu. Çekyalı eski futbolcu, "Merih ile konuştum. Herkes ifade özgürlüğüne sahiptir. Bunlar Türkiye formasıyla yaşandı. Yetkili kurumlar gerekli araştırmayı yapacaklar. Verecekleri karara uymalıyız fakat onun özgür iradesiyle yapmış olduğu bu hareket, etik kurallarımıza göre bir sorun teşkil etmiyor" diye konuştu.
  1. 25.10.2019
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