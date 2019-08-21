Serie A'da 7 Türk futbolcu yer alacak - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Serie A'da 7 Türk futbolcu yer alacak

Serie A'da 7 Türk futbolcu yer alacak

Serie A'da 7 Türk futbolcu yer alacak

ekibi ’den Serie A takımlarından Sassuolo’ya olan milli futbolcu , son olarak ’nden Roma’nın yolunu tutan ’in ardından bu sezon 'da mücadele edecek 7. Türk futbolcu olacak.

'da bu yıl 'Türk rüzgarı' esecek. Son olarak takımlarından 'de forma giyen milli futbolcu 'ün İtalyan ekibi Sassuolo'ya olmasıyla bu yıl Serie A'da 7 Türk futbolcu yer alacak.

Daha önce İtalya'ya giden , , , ve 'dan sonra bu yıl 2 Türk futbolcu daha İtalya'nın yolunu tuttu. 'nde forma giyen genç futbolcu Roma'ya transfer olurken, 20 yaşındaki Mert Müldür de Sassuolo'ya gitti.

5 MİLYON EURO'YA SASSUOLO'DA

Daha önce 2 kez milli formayı terleten 20 yaşındaki futbolcu, Rapid Wien'de geçirdiği 3 sezonda 70 resmi müsabakada forma şansı buldu. Bir süredir Sassuolo'nun radarında olan milli oyuncu, 5 milyon Euro bedel ile İtalyan ekibine transfer oldu.

BU SEZON 7 TÜRK İTALYA'DA BOY GÖSTERECEK

Bu sezon Serie A'da forma giyecek olan Türk futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Bu sezon Mert Çetin'in Roma'ya, Mert Müldür'ün ise Sassuolo'ya gitmesiyle toplamda 7 Türk futbolcu 2019-2020 sezonunda İtalya'da oynayacak. Bu yıl Serie A'da forma giyecek olan Türk futbolcular şu şekilde:

Mert Müldür (Sassuolo)
Mert Çetin (Roma)
Merih Demiral (Juventus)
Cengiz Ünder (Roma)
Sinan Gümüş (Genoa)
Koray Günter (Hellas Verona)
Hakan Çalhanoğlu (Milan)

  1. 21.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Serie A'da 7 Türk futbolcu yer alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN