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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Mert Sassuolo'da!

Mert Sassuolo'da!

Serie A ekiplerinden Sassuolo, takımı ’de forma giyen 20 yaşındaki milli sağ bek ’ü 5 milyon euro’ya etti.

Serie A ekiplerinden Sassuolo, milli futbolcu 'ü kadrosuna kattı. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, forması giyen 20 yaşındaki savunmacı Mert Müldür'ün kesin transferinin tamamlandığı duyuruldu.

ÇİZME'DE 7'NCİ TÜRK
ekibi Rapid Wien altyapısından yetişen Mert, geçen sezon 41 maçta ter döktü. Defansın sağında görev alan genç futbolcu, 'nda 2 kez forma giydi. Mert'in gidişiyle İtalya Ligi'ndeki Türk oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

  1. 21.8.2019
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