Mert Sassuolo'da!
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, Avusturya takımı Rapid Wien’de forma giyen 20 yaşındaki milli sağ bek Mert Müldür’ü 5 milyon euro’ya transfer etti.
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, milli futbolcu Mert Müldür'ü kadrosuna kattı. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Rapid Wien forması giyen 20 yaşındaki savunmacı Mert Müldür'ün kesin transferinin tamamlandığı duyuruldu.
ÇİZME'DE 7'NCİ TÜRK
Avusturya ekibi Rapid Wien altyapısından yetişen Mert, geçen sezon 41 maçta ter döktü. Defansın sağında görev alan genç futbolcu, Türk Milli Takımı'nda 2 kez forma giydi. Mert'in gidişiyle İtalya Ligi'ndeki Türk oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.
- 21.8.2019
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