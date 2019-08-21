Franck Ribery Fiorentina'yla anlaştı

Alman ekibi Bayern Münih'te uzun yıllar forma giydikten sonra bu sezon takımdan ayrılan Franck Ribery'nin yeni adresi nihayet belli oldu.

Fransız yıldız, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile 4 gündür yürüttüğü görüşmelerden olumlu sonuç aldı ve Floransa ekibiyle sözleşme imzalamak için şehre geldi.

Kulüpten resmi açıklama geldi. Fiorentina, Ribery'e "Hoş geldin efsane" diyerek transferi duyurdu.



