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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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'yla anlaştı

Franck Ribery Fiorentina'yla anlaştı

Bundesliga takımlarından 'ten ayrıldıktan sonra adı pek çok kulüple anılan Fransız yıldız , İtalyan ekibi ile sözleşme imzalamak üzere şehre gelmişti. Kulüpten de resmi açıklama yapıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Alman ekibi 'te uzun yıllar forma giydikten sonra bu sezon takımdan ayrılan 'nin yeni adresi nihayet belli oldu.

Fransız yıldız, Serie A ekiplerinden ile 4 gündür yürüttüğü görüşmelerden olumlu sonuç aldı ve Floransa ekibiyle sözleşme imzalamak için şehre geldi.

Kulüpten resmi açıklama geldi. Fiorentina, Ribery'e "Hoş geldin efsane" diyerek transferi duyurdu.


  1. 21.08.2019
  2. Güncelleme: 21.08.2019 12:49
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