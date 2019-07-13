Kostas Manolas Napoli'de

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli, Roma'da forma giyen Yunan futbolcu Konstantinos Manolas'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manolas'ın bonservisi konusunda Roma ile anlaşmaya varıldığı ve 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Napoli, milli oyuncu Manolas'ın bonservisi için Roma'ya 36 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Roma'da 2014'ten bu yana stoper mevkisinde forma giyen Konstantinos Manolas, 206 karşılaşmada 8 gole imza attı.