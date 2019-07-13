Kostas Manolas Napoli'de
İtalya temsilcisi Napoli, Roma'nın Yunan stoperi Konstantinos Manolas ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Roma'da 2014'ten bu yana stoper mevkisinde forma giyen Konstantinos Manolas, 206 karşılaşmada 8 gole imza attı.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli, Roma'da forma giyen Yunan futbolcu Konstantinos Manolas'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Manolas'ın bonservisi konusunda Roma ile anlaşmaya varıldığı ve 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
İtalya basınında yer alan haberlere göre Napoli, milli oyuncu Manolas'ın bonservisi için Roma'ya 36 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Roma'da 2014'ten bu yana stoper mevkisinde forma giyen Konstantinos Manolas, 206 karşılaşmada 8 gole imza attı.
- 13.07.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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