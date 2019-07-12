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12 Temmuz 2019, Cuma
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Inter Lukaku'yu bitiriyor! Son dakika haberleri...

Inter Lukaku'yu bitiriyor! Son dakika transfer haberleri...

Serie A ekiplerinden Inter, uzun süredir 'ın 26 yaşındaki futbolcusu ile ilgileniyordu. Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, Manchester United'ın Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku için resmi girişimlerde bulunduklarını doğruladı.

Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, 11 Temmuz Perşembe günü Londra dönüşü Milan Linate Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ausilio, ile görüştüklerini doğrularken şunları söyledi:

"Lukaku transferi için Manchester United ile görüştük. İki önemli kulüp arasında resmi bir görüşmeydi. Neler olacağını göreceğiz. Takip ettiğimiz tüm oyuncular ile kararlaştırdığımız hedefler. Hocanın istediklerini, belirli finansal parametreler içerisinde yerine getirmek istiyoruz."

Inter'in Lukaku için 70 milyon euro'yu gözden çıkardığı söyleniyor.

Ole Gunnar Solskajer ile aralarında anlaşmazlık bulunan Belçikalı yıldız, geçtiğimiz sezon Kırmızı Şeytanlar ile toplamda 45 maça çıkıp 15 gol attı ve 4 asist üretti.

  1. 12.07.2019
  2. Güncelleme: 12.07.2019 17:40
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