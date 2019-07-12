Skandal... Türk futbolu bunu da gördü! Yanlış transfere oyuncuya imza attırdılar - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
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Skandal... Türk futbolu bunu da gördü! Yanlış transfere oyuncuya imza attırdılar

Türk futbolu bunu da yaşadı. Herkes yanlışlıkla yapılan transferi konuşuyor... Spor Toto 1. Lig'in yeni takımı Menemen Belediyespor transferde büyük bir skandala imza attı! Yanlış oyuncuya attırılan imza olay oldu. İşte o transfere dair ayrıntılar ve tarihe geçecek o hata...

12 Temmuz 2019 Cuma 16:52 Güncelleme: 12.07.2019 16:53
Skandal... Türk futbolu bunu da gördü! Yanlış transfere oyuncuya imza attırdılar

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de mücadele eden İzmir ekibi teknik direktör Suat Kaya yönetiminde şampiyonluk yaşadı.

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Skandal... Türk futbolu bunu da gördü! Yanlış transfere oyuncuya imza attırdılar

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Menemenspor'da teknik direktör Suat Kaya görevinden ayrıldı.

Skandal... Türk futbolu bunu da gördü! Yanlış transfere oyuncuya imza attırdılar

Teknik direktörlük görevine bir dönem Beşiktaş'ta kaleci olarak forma giyen Ramazan Kurşunlu'yu getiren sarı lacivertliler transfer çalışmalarına başladı.

Skandal... Türk futbolu bunu da gördü! Yanlış transfere oyuncuya imza attırdılar

İzmir ekibi ilk olarak Sırp stoper Jasmin Trtovac'ı kadrosuna kattı.

Skandal... Türk futbolu bunu da gördü! Yanlış transfere oyuncuya imza attırdılar

Menemenspor golcü transferinde ise menajerler vasıtasıyla önerilen ve video görüntüleri izlenerek beğenilen İtalya 2. Lig takımı Salernitana'nın Gambiyalı forveti Lamin Jallow'la anlaştı.

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