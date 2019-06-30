De Ligt imzayı attı! İşte yeni takımı
Transfer döneminin öne çıkan isimlerinden Matthijs De Ligt, Juventus'a imza attı. İtalyan devi bu transfer için Ajax'a 67 milyon Euro ödeyecek.
Barcelona ve Liverpool gibi takımlarla gündeme gelen Ajax kaptanı Matthijs De Ligt, Juventus ile anlaştı.
Juventus, 19 yaşındaki savunma oyuncusu için Hollanda ekibine 67 milyon Euro ödeyecek. Anlaşmanın yakın zamanda resmiyete dönüşmesi bekleniyor.
Tuttosport'un haberine göre 5 sezonluk anlaşma yapan Matthijs de Ligt, bonuslar hariç yılda 8 milyon avro kazanacak.
- 30.06.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
De Ligt imzayı attı! İşte yeni takımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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