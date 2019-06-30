De Ligt imzayı attı! İşte yeni takımı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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De imzayı attı! İşte yeni takımı

De Ligt imzayı attı! İşte yeni takımı

döneminin öne çıkan isimlerinden De , 'a imza attı. İtalyan devi bu transfer için 'a 67 milyon ödeyecek.

ve gibi takımlarla gündeme gelen kaptanı De , ile anlaştı.

Juventus, 19 yaşındaki savunma oyuncusu için ekibine 67 milyon ödeyecek. Anlaşmanın yakın zamanda resmiyete dönüşmesi bekleniyor.

Tuttosport'un haberine göre 5 sezonluk anlaşma yapan Matthijs de Ligt, bonuslar hariç yılda 8 milyon avro kazanacak.

  1. 30.06.2019
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