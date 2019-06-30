De Ligt imzayı attı! İşte yeni takımı

Barcelona ve Liverpool gibi takımlarla gündeme gelen Ajax kaptanı Matthijs De Ligt, Juventus ile anlaştı.

Juventus, 19 yaşındaki savunma oyuncusu için Hollanda ekibine 67 milyon Euro ödeyecek. Anlaşmanın yakın zamanda resmiyete dönüşmesi bekleniyor.

Tuttosport'un haberine göre 5 sezonluk anlaşma yapan Matthijs de Ligt, bonuslar hariç yılda 8 milyon avro kazanacak.