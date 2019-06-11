Sassuolo'dan flaş Merih Demiral açıklaması!

Ara transfer döneminde 7 milyon euroya Serie A ligi ekiplerinden Sassuolo 'ya transfer olan Merih Demiral 'ın, geçtiğimiz hafta Juventus ile anlaştığı ve milli aranın ardından siyah-beyazlılara imza atacağı iddia edilmişti.

İtalyan medyasına konuşan Sassuolo teknik direktörü Giovanni Carnevali, Merih'in transferi hakkında, "Onu sadece Juventus izlemiyor, dünyanın dev kulüpleri de takibinde, henüz kararımızı vermedik." diyerek şaşırtan bir açıklamada bulundu.

İddiaya göre 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında Juventus'un, Merih'in tapusunu aldığının aktarılmasının ardından konuşmalarına devam eden Carnevalli, "Juventus ile iyi bir ilişkimiz var, durumu değerlendireceğiz. Niyetimiz, en önemli oyuncuları kadromuzda tutabilmek. Kolay oyuncu satan bir kulüp değiliz. Ancak, Merih kendini başka bir takımda daha hırslı ve mücadeleci hissettiğini söyler ve bunu denemek isterse, doğru fiyata gitmesine izin verebiliriz." dedi.

BERARDİ KALIRSA SEMBOL OLACAK



Öte yandan uzun yıllardır Sassuolo forması giyen Domenico Berardi hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, "Berardi kalırsa, kulübümüzün bir sembolü olacak ve bu tutumundan dolayı çok mutlu olacağız." dedi.