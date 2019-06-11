Sassuolo'dan flaş Merih Demiral açıklaması!
Juventus'un anlaşmaya vardığı kaydedilen milli oyuncu Merih Demiral ile ilgili Sassuolo cephesinden ilginç bir açıklama geldi.
İtalyan medyasına konuşan Sassuolo teknik direktörü Giovanni Carnevali, Merih'in transferi hakkında, "Onu sadece Juventus izlemiyor, dünyanın dev kulüpleri de takibinde, henüz kararımızı vermedik." diyerek şaşırtan bir açıklamada bulundu.
İddiaya göre 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında Juventus'un, Merih'in tapusunu aldığının aktarılmasının ardından konuşmalarına devam eden Carnevalli, "Juventus ile iyi bir ilişkimiz var, durumu değerlendireceğiz. Niyetimiz, en önemli oyuncuları kadromuzda tutabilmek. Kolay oyuncu satan bir kulüp değiliz. Ancak, Merih kendini başka bir takımda daha hırslı ve mücadeleci hissettiğini söyler ve bunu denemek isterse, doğru fiyata gitmesine izin verebiliriz." dedi.
BERARDİ KALIRSA SEMBOL OLACAK
Öte yandan uzun yıllardır Sassuolo forması giyen Domenico Berardi hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, "Berardi kalırsa, kulübümüzün bir sembolü olacak ve bu tutumundan dolayı çok mutlu olacağız." dedi.
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