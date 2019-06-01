İtalya’da Icardi ile Dybala takası
İnter yıldız golcüsü Mauro İcardi ile Juventus'tan Paulo Dybala'nın takasını önerecek. Transferde tek pürüz Juventus'un, Dybala için para istemesi olarak gözüküyor.
İnter yıldız golcüsü Mauro İcardi ile Juventus'tan Paulo Dybala'nın takasını önerecek. Transferde tek pürüz Juventus'un, Dybala için para istemesi olarak gözüküyor. 25'lik Dybala bu sezon 10 gol, 6 asistle oynarken; 26'lık İcardi ise 17 gol attı, 5 asist yaptı.
- 1.6.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Flaş açıklama! "Galatasaray yönetimi Balotelli'yi konuşuyor"
Toplam 1
Yorum
gg falcao tetteh hakan çalhanoglu talisca ile cimbom lig şampiyonluguna 3-4 sene ambargo koyar
-
Fejsa için pres
Toplam 1
Yorum
Belli oldu Fener yine parayı çarçur edecek
-
Norveçli Erling Haland 9 gol atarak tarihe geçti
Toplam 1
Yorum
yazıcı hattirickküp yapmış adam
İtalya’da Icardi ile Dybala takası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.