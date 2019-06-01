İtalya’da Icardi ile Dybala takası – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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’da Icardi ile Dybala takası

İtalya’da Icardi ile Dybala takası

İnter yıldız golcüsü Mauro İcardi ile 'tan 'nın takasını önerecek. tek pürüz Juventus'un, Dybala için para istemesi olarak gözüküyor.

İnter yıldız golcüsü Mauro İcardi ile 'tan 'nın takasını önerecek. tek pürüz Juventus'un, Dybala için para istemesi olarak gözüküyor. 25'lik Dybala bu sezon 10 gol, 6 asistle oynarken; 26'lık İcardi ise 17 gol attı, 5 asist yaptı.
  1. 1.6.2019
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