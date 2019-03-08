Juventus ligde rahat kazandı
08 Mart 2019, Cuma
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ligde rahat kazandı

Juventus ligde rahat kazandı

Serie A'nın 27. haftasında Udinese'yi 4-1 yenen lider puanını 75'e çıkardı - Şampiyonlar Ligi'nde 12 Mart'ta 'e karşı oynayacak Juventus'ta Portekizli futbolcu , Udinese maçında dinlendirildi

1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında lider sahasında oynadığı maçta Udinese'yi 4-1 yendi.

Juventus'un gollerini Moise Kean (Dk. 11 ve Dk. 39), Emre Can (penaltı, Dk.67) ve Blaise Matuidi (Dk. 71) attı. Udinese'nin tek golünü de 84. dakikada Kevin Lasagna kaydetti. Karşılaşmanın 25. dakikasında Juventus'ta defans oyuncusu Barzagli sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Bonucci girdi.

Siyah beyazlılar aldığı galibiyetle ligde 75 puana yükselerek en yakın rakibi olan ve 1 maç eksiği bulunan 2. sıradaki ile arasındaki puan farkını 19'a çıkardı.

Udinese ise 25 puanla 15. sırada kaldı.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 12 Mart'ta oynayacakları maçını düşünerek, Portekizli futbolcu 'yu Udinese karşılaşmasında dinlendirdi.

Juventus'ta ve de Udinese maçında yedek kulübesinde yer alırken, Paulo Dybala 72. dakikada Matuidi'nin yerine oyuna girdi.

Atletico Madrid, sahasında oynadığı ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

  1. 09.03.2019
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