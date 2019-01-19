Şok gelişme! Cengiz Ünder...
İtalya Serie A'da Roma ile Torino karşı karşıya geldi... Milli oyuncumuz Cengiz Ünder mücadelenin 5. dakikasında sakatlanarak oyun alanını terk etti.
İtalya Serie A 20. haftasında Roma - Torino karşılaşmasında Cengiz Ünder şoku... Milli yıldızımız mücadelenin henüz 5. dakikasında sol adalesinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Cengiz Ünder'in yerine oyuna El Shaarawy dahil oldu.
- 19.1.2019 17:14
- Güncelleme: 19.1.2019 17:49
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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