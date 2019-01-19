SON DAKİKA: Şok gelişme! Cengiz Ünder...
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Şok gelişme! ...

Şok gelişme! Cengiz Ünder...

'da ile karşı karşıya geldi... Milli oyuncumuz mücadelenin 5. dakikasında sakatlanarak oyun alanını terk etti.

20. haftasında - karşılaşmasında şoku... Milli yıldızımız mücadelenin henüz 5. dakikasında sol adalesinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Cengiz Ünder'in yerine oyuna El Shaarawy dahil oldu.

  1. 19.1.2019 17:14
  2. Güncelleme: 19.1.2019 17:49
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