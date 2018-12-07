Juventus, Inter'i tek golle geçti
İtalya Serie A'da oynanan maçta lider Juventus, sahasında Inter'i 1-0 yendi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında oynanan maçta Juventus, sahasında Inter'i 1-0 mağlup etti.
Ligde yenilgisiz liderliğini sürdüren Juventus'un, puan cetvelinde üçüncü durumdaki Inter'i ağırladığı mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Mario Mandzukic'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 43'e yükseltirken, Inter ise 29 puanda kaldı.
Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 82. dakikada Miralem Pjanic'in yerine oyuna girdi.
- 8.12.2018 00:45
-
Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
-
Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
-
Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
Juventus, Inter'i tek golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.