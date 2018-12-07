Juventus, Inter'i tek golle geçti
07 Aralık 2018, Cuma
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, Inter'i tek golle geçti

Juventus, Inter'i tek golle geçti

İtalya Serie A'da oynanan maçta lider , sahasında Inter'i 1-0 yendi.

'nin (Serie A) 15. haftasında oynanan maçta , sahasında Inter'i 1-0 mağlup etti.

Ligde yenilgisiz liderliğini sürdüren Juventus'un, puan cetvelinde üçüncü durumdaki Inter'i ağırladığı mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında 'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, kalan bölümde skoru korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 43'e yükseltirken, Inter ise 29 puanda kaldı.

Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 82. dakikada 'in yerine oyuna girdi.

  1. 8.12.2018 00:45
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