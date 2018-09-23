Cengiz’li Roma, Bologna deplasmanında kayıp – Fotomaç – 23 Eylül 2018
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    23 Eylül 2018, Pazar
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    Cengiz’li Roma, deplasmanında kayıp

    Cengiz’li Roma, Bologna deplasmanında kayıp

    Milli futbolcu ’in formasını giydiği Roma, Serie A’nın 5. haftasında deplasmanda ’ya 2-0 mağlup oldu. Cengiz 59. dakikada 'ın yerine oyuna dahil oldu.

    Serie A'nın 5. haftasında Roma, Renato Dall Ara'da ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 36. dakikada Federico Mattiello ile golü bulan Bologna'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 59. dakikada Federico Santander ile farkı 2'ye çıkaran ev sahibi ekip, kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-0 galip ayrıldı. Roma Teknik Direktörü Di Francesco'nun 11'de şans vermediği milli futbolcu , 59. dakikada 'ın yerine girdi.

    Bu sonucun ardından Bologna ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e çıkardı. Roma ise ikinci mağlubiyeti aldı ve 5 puanda kaldı. Lige Torino galibiyeti ile başlayan Roma, sonra oynadığı 4 karşılaşmada 2 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı.
    1. 23.9.2018 18:29
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