Cengiz’li Roma, Bologna deplasmanında kayıp
Milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, Serie A’nın 5. haftasında deplasmanda Bologna’ya 2-0 mağlup oldu. Cengiz 59. dakikada Justin Kluivert'ın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Bologna ligdeki ilk galibiyetini elde ederek puanını 4'e çıkardı. Roma ise ikinci mağlubiyeti aldı ve 5 puanda kaldı. Lige Torino galibiyeti ile başlayan Roma, sonra oynadığı 4 karşılaşmada 2 kez mağlup olurken, 2 kez de berabere kaldı.
- 23.9.2018 18:29
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Garry Rodrigues havayolları
Toplam 2
Yorum
N0_Name Bruma'yı da satmasaydık lig rakipler için çekilmez olurdu sanırım :) Onyekuro da iyi ama kiralık sonuçta ve satın alamayız çok isterler.
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Bize yakışmadı!
Toplam 5
Yorum
Ankara61 Lig başlamadan söyledim bu takım bu sene kümet düşer diye, başımızı hep eğik gezdiriyorsunuz yazıklar olsun size, yönetimde hocada istifa...
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Bize yakışmadı!
Toplam 5
Yorum
ali saygısızlık etmek istemiyorum size yakışanı söyler misiniz hep aynı masaldan sıkılmadınız mı biz sıkıldık da bırakın bu işleri
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