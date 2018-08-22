Ronaldo, Juventus'ta iddialı – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Ronaldo, 'ta iddialı

    Ronaldo, Juventus'ta iddialı

    'un futbolcusu Ronaldo: "Juventus ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak istiyorum"

    ekibi 'un futbolcusu , takımıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini söyledi.

    üzerinden hizmet veren uluslararası spor yayın kuruluşu DAZN'ye hedefleriyle ilgili açıklamada bulunan Ronaldo, "Juventus ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Takım arkadaşlarımla bu organizasyona konsantre olduk. Yine de bir takıntı haline getirmeden adım adım ilerlemeliyiz. Bu sene olmasa bile gelecek yıl ya da bir sonraki yıl şampiyonluğa ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

    temsilcisi 'de 4'er Şampiyonlar Ligi zaferi ve ödülü kazandıktan sonra sezon başında Juventus'a olan 33 yaşındaki golcü futbolcu, "Herkesin kabul ettiği gibi Juventus dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Çok sıkı çalışıyoruz. Bu kulüpte olmaktan çok mutluyum." yorumunu yaptı.

    Juventus'a transferini kolay bir karar olarak nitelendiren Ronaldo, "Real Madrid'deki kariyerim inanılmazdı. Kazanılacak her şeyi kazandım ve orada hala çok iyi arkadaşlarım var. Onlar benim ailem. Juventus beni gerçekten istediğini gösterdi. Bana bir fırsat verdiler ve bu beni mutlu etti. Bu kulüpte yeniden tarih yazmak istiyorum." şeklinde konuştu.

    1. 22.8.2018 14:42
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