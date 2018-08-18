Strinic'den futbola zorunlu ara
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Ivan Strinic, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre futbola ara verecek.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, rutin kontroller sırasında kalbinde rahatsızlık tespit edilen 31 yaşındaki savunma oyuncusunun bir süre futbola ara vermek zorunda kalacağı kaydedildi.
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvatistan Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Strinic, temmuz ayında Sampdoria'dan Milan'a transfer olmuştu.
- 18.8.2018 22:46
- G.Saraylı taraftarları kızdıran görüntü! 6-0...
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe açıklaması
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Ndiaye transferi için gün verdi!
- Galatasaray yeni transferleri için imza töreni düzenledi
- Galatasaray Emre Akbaba transferini bu videoyla duyurdu | F.Bahçe'ye gönderme
-
Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
-
Yasin’e protesto
Toplam 2
Yorum
Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
-
Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
Strinic'den futbola zorunlu ara haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.