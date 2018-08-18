Strinic'den futbola zorunlu ara – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Strinic'den futbola zorunlu ara

    Strinic'den futbola zorunlu ara

    İtalya Birinci Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Ivan Strinic, kalbindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre futbola ara verecek.

    İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, rutin kontroller sırasında kalbinde rahatsızlık tespit edilen 31 yaşındaki savunma oyuncusunun bir süre futbola ara vermek zorunda kalacağı kaydedildi.

    'da düzenlenen 2018 'nda final oynayan Hırvatistan 'nın kadrosunda yer alan Strinic, temmuz ayında Sampdoria'dan Milan'a transfer olmuştu.

    1. 18.8.2018 22:46
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