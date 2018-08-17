Napoli, Ospina'yı kiraladı – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    , Ospina'yı kiraladı

    <a href="/index/napoli?id=64cbd05a-afbb-4e16-bcf1-59ea7e14e97d" class="" rel="tag">Napoli</a>, Ospina'yı kiraladı

    (Serie A) takımlarından , kaleci 'yı kiraladı. , 'ın kalecisi Ospina'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı

    forması giyen 29 yaşındaki Kolombiyalı kaleciyi sezon sonuna kadar kiralayan İtalyan ekibi, transferi sosyal medya hesabından "Hoş geldin " mesajıyla duyurdu.

    Yaz transfer döneminde Beşiktaş ile de adı anılan Ospina, 'da geçirdiği 4 sezonda tüm kulvarlarda 70 maça çıktı.

    1. 17.8.2018 23:08
    2. Güncelleme: 17.8.2018 23:08
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