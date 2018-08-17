Arsenal forması giyen 29 yaşındaki Kolombiyalı kaleciyi sezon sonuna kadar kiralayan İtalyan ekibi, transferi sosyal medya hesabından "Hoş geldin David Ospina" mesajıyla duyurdu.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş ile de adı anılan Ospina, Arsenal'da geçirdiği 4 sezonda tüm kulvarlarda 70 maça çıktı.