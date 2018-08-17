Napoli, Ospina'yı kiraladı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, kaleci David Ospina'yı kiraladı. Napoli, Arsenal'ın kalecisi Ospina'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
Arsenal forması giyen 29 yaşındaki Kolombiyalı kaleciyi sezon sonuna kadar kiralayan İtalyan ekibi, transferi sosyal medya hesabından "Hoş geldin David Ospina" mesajıyla duyurdu.
Yaz transfer döneminde Beşiktaş ile de adı anılan Ospina, Arsenal'da geçirdiği 4 sezonda tüm kulvarlarda 70 maça çıktı.
- 17.8.2018 23:08
- Güncelleme: 17.8.2018 23:08
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Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
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