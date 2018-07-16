Ronaldo sağlık kontrolünden geçti
Juventus'un yeni transferi yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçti.
- 16.7.2018 13:42
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Galatasaray'dan Trezeguet için 3 yeni teklif
Toplam 3
Yorum
pomak amma abarttilar bu adamı yaa şampiyonlar liginde oynayacağız bununlamı,gördük dünya kupasında nasıl oluğunu adam gibi adam alın..
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"Dünya markası böyle olunur!"
Toplam 7
Yorum
... Kafaya bak! Boş boş!
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Ne ayrılması!
Toplam 3
Yorum
KrAlex Elinden geleni yapmaya çalışıyor o bir gerçek fakat Avrupa müsabakaları için yetersiz bir isim satılmalıdır. futbolda duygusallığa yer yktr
Ronaldo sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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