Ronaldo sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    Ronaldo sağlık kontrolünden geçti

    Ronaldo sağlık kontrolünden geçti

    'un yeni transferi yıldız futbolcu , İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçti.

    İtalya Serie A takımlarından 'un 'den 100 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Portekizli yıldız , yeni takımıyla antrenmanlara çıkmadan önce sağlık kontrolünden geçti. Sabah saatlerinde gerekli kontrolleri yaptırmak üzere hastaneye gelen Ronaldo'ya ilgi de yoğundu. 33 yaşındaki futbolcu, kendisini görmek için hastaneye akın eden Juventus taraftarlarını kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve imza dağıttı.
    1. 16.7.2018 13:42
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