Juve'den ikinci bomba! Ronaldo'nun ardından sıra Marcelo'da
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    13 Temmuz 2018, Cuma
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    Ronaldo'nun ardından 'yu da ediyor

    <a href="/index/juventus?id=9e378451-66d4-4147-8095-00ac8d8a92bc" class="" rel="tag">Juventus</a> Ronaldo'nun ardından <a href="/index/marcelo?id=ef8e91b8-ad27-4a7f-a7c7-ae739d2bd24a" class="" rel="tag">Marcelo</a>'yu da <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> ediyor

    'yu kadrosuna katarak tarihi bir transferi gerçekleştiren 'un hedefindeki yeni isim ise oldu.

    Geçtiğimiz günlerde İtalyan devi dünyanın en büyük transferlerinden biri olan Ronaldo'yu kadrosuna kattığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından bir bomba transfere daha imza atmak üzere.

    'nın en ünlü spor gazetelerinden biri olan Corriere dello Sport, Ronaldo'nun menajeri , 'nun da 'a transferi için çalışmalara başladı.

    Bu transferin sebebi ise İtalyan devinin kadrosunda bulunan Alex Sandro ile yeni sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesi.

    Marcelo, Ronaldo'ya böyle veda etmişti
    "Seninle oynama fırsatım olduğu için kendimi çok şanslı buluyorum, bunu en iyi oyuncu olduğun için söylemiyorum. Emekli olduğumda bir barda oturup bira içip insanlara hikayelerimizi anlatıp fotoğraflarımızı göstereceğim"

    1. 13.7.2018 11:18
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