Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak tarihi bir transferi gerçekleştiren Juventus'un hedefindeki yeni isim ise Marcelo oldu.
Geçtiğimiz günlerde İtalyan devi dünyanın en büyük transferlerinden biri olan Ronaldo'yu kadrosuna kattığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Juventus bir bomba transfere daha imza atmak üzere.
İtalya'nın en ünlü spor gazetelerinden biri olan Corriere dello Sport, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, Marcelo'nun da Juventus'a transferi için çalışmalara başladı.
Bu transferin sebebi ise İtalyan devinin kadrosunda bulunan Alex Sandro ile yeni sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesi.
Marcelo, Ronaldo'ya böyle veda etmişti
"Seninle oynama fırsatım olduğu için kendimi çok şanslı buluyorum, bunu en iyi oyuncu olduğun için söylemiyorum. Emekli olduğumda bir barda oturup bira içip insanlara hikayelerimizi anlatıp fotoğraflarımızı göstereceğim"
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Yorum
rohagi Fizik olarak cok gucsuz bir oyuncu. Sampiyonlar liginde olmaz ezilir.
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Yorum
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Yorum
UA Belki çok parlar neden satın alma için opsiyon koymadınız.
Juventus Ronaldo'nun ardından Marcelo'yu da transfer ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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