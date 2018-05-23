Napoli, teknik direktörlüğe Ancelotti'yi getirdi – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    , teknik direktörlüğe Ancelotti'yi getirdi

    <a href="/index/napoli?id=64cbd05a-afbb-4e16-bcf1-59ea7e14e97d" class="" rel="tag">Napoli</a>, teknik direktörlüğe Ancelotti'yi getirdi

    (Serie A) ekibi 'de Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki İtalyan teknik adam Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

    Görev aldığı ekiplerde birçok şampiyonluk yaşayan Ancelotti, daha önce ülkesinde Reggiana, Parma, Juventus, Milan, İngiltere'de Chelsea, Fransa'da Paris Saint-Germain ve İspanya'da 'i çalıştırmış, son olarak başında bulunduğu Almanya'nın takımından Eylül 2017'de ayrılmıştı.

    Serie A'da geride kalan sezonu 91 puanla tamamlayan Sarri yönetimindeki , şampiyon Juventus'un 4 puan gerisinde ikinci olmuştu.

    1. 23.5.2018 22:23
    2. Güncelleme: 23.5.2018 22:24
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