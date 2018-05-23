Napoli, teknik direktörlüğe Ancelotti'yi getirdi
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'de Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 58 yaşındaki İtalyan teknik adam Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Görev aldığı ekiplerde birçok şampiyonluk yaşayan Ancelotti, daha önce ülkesinde Reggiana, Parma, Juventus, Milan, İngiltere'de Chelsea, Fransa'da Paris Saint-Germain ve İspanya'da Real Madrid'i çalıştırmış, son olarak başında bulunduğu Almanya'nın Bayern Münih takımından Eylül 2017'de ayrılmıştı.
Serie A'da geride kalan sezonu 91 puanla tamamlayan Sarri yönetimindeki Napoli, şampiyon Juventus'un 4 puan gerisinde ikinci olmuştu.
- 23.5.2018 22:23
- Güncelleme: 23.5.2018 22:24
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
albaş sakın ola seçime girmemelerine öneriyoruz fark yerler rezil hüsran olurlar sayın.mustafa cengiz yönetimi çok güçlü gözüküyorlar
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Güneş isterse taraftar sever
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Yorum
Hamdi 31 yaşında dediğiniz adam 15 Temmuz'da 33 yaşına girecek. Ayrıca taraftar bahsettiğiniz gibi yaklaşmıyor, yaklaşmayacak olaya!
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Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler
Toplam 1
Yorum
ali kırcı en iyi Scout ekibimi.. başındaki Emre Utkucan futbolcularla az resim çekilip biraz topçu araştırsa iyi olacak...
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