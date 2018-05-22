Cengiz Ünder ‘en başarılı genç oyuncu’ seçildi – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ‘en başarılı genç oyuncu’ seçildi

    Cengiz Ünder ‘en başarılı genç oyuncu’ seçildi
    (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalya Spor Yazarları Derneği Roma Şubesi'nin (USSI Roma) "En Başarılı Genç Yabancı Oyuncu" ödüllünü aldı. Milli futbolcu ödülle ilgili, "İlk senemde bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Buraya iyi şeyler yapmaya geldim. Burada daha yapacak çok şeylerim var. Umarım seneye daha da başarılı bir sezon geçiririz" diye konuştu.


    1. 22.5.2018
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