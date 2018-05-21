Hakan Çalhanoğlu, Milan'a galibiyeti getirdi

Serie A'nın son haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Fiorentina'yı ağırladı.

Milan'a karşılaşmada 5-1'lik galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada serbest vuruştan Hakan Çalhanoğlu, 41 ve 59. dakikalarda Patrick Cutrone, 49. dakikada Nikola Kalinic ve 76. dakikada Giacomo Bonaventura kaydetti. Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura ile Cutrone'nin (2) gollerinde asistleri yapan isim oldu.

Fiorentina'nın tek golünü, 20. dakikada Giovanni Simeone attı.

Bu sonuçla Milan, sezonu 64 puanla 6. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Fiorentina ise 57 puanla 8. sırada kaldı.

Öte yandan günün diğer bir karşılaşmasında Napoli'ye 2-1 yenilen Crotone, Benevento ve Hellas Verona'dan sonra ligden düşen üçüncü takım oldu.