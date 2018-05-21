Hakan Çalhanoğlu, Milan'a galibiyeti getirdi – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    , Milan'a galibiyeti getirdi

    Hakan Çalhanoğlu, Milan'a galibiyeti getirdi

    'nin (Serie A) 38. haftasında Milan'ın 'yı 5-1 yendiği karşılaşmada milli oyuncu , bir gol, 3 asistlik performans sergiledi.

    Serie A'nın son haftasında 'nun forma giydiği Milan, 'yı ağırladı.

    Milan'a karşılaşmada 5-1'lik galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada serbest vuruştan Hakan Çalhanoğlu, 41 ve 59. dakikalarda Patrick Cutrone, 49. dakikada Nikola Kalinic ve 76. dakikada Giacomo Bonaventura kaydetti. Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura ile Cutrone'nin (2) gollerinde asistleri yapan isim oldu.

    Fiorentina'nın tek golünü, 20. dakikada Giovanni Simeone attı.

    Bu sonuçla Milan, sezonu 64 puanla 6. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Fiorentina ise 57 puanla 8. sırada kaldı.

    Öte yandan günün diğer bir karşılaşmasında 'ye 2-1 yenilen Crotone, Benevento ve Hellas Verona'dan sonra ligden düşen üçüncü takım oldu.

    1. 20.5.2018 23:09
    2. Güncelleme: 21.5.2018 01:37
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