Hakan Çalhanoğlu, Milan'a galibiyeti getirdi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında Milan'ın Fiorentina'yı 5-1 yendiği karşılaşmada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, bir gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Serie A'nın son haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, Fiorentina'yı ağırladı.
Milan'a karşılaşmada 5-1'lik galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada serbest vuruştan Hakan Çalhanoğlu, 41 ve 59. dakikalarda Patrick Cutrone, 49. dakikada Nikola Kalinic ve 76. dakikada Giacomo Bonaventura kaydetti. Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura ile Cutrone'nin (2) gollerinde asistleri yapan isim oldu.
Fiorentina'nın tek golünü, 20. dakikada Giovanni Simeone attı.
Bu sonuçla Milan, sezonu 64 puanla 6. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Fiorentina ise 57 puanla 8. sırada kaldı.
Öte yandan günün diğer bir karşılaşmasında Napoli'ye 2-1 yenilen Crotone, Benevento ve Hellas Verona'dan sonra ligden düşen üçüncü takım oldu.
- 20.5.2018 23:09
- Güncelleme: 21.5.2018 01:37
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Hakan Çalhanoğlu, Milan'a galibiyeti getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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