Roma ile berabere kalan Juventus üst üste 7. şampiyonluğunu ilan etti – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    ile berabere kalan üst üste 7. şampiyonluğunu ilan etti

    Roma ile berabere kalan Juventus üst üste 7. şampiyonluğunu ilan etti

    , Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında ile 0-0 berabere kalarak üst üste 7. şampiyonluğunu ilan etti.

    Hafta içi Kupası'nı kazanan , 6 puan farkla lider girdiği Serie A'nın 37. haftasında 3. sıradaki 'ya konuk oldu.

    Maçın golsüz tamamlanmasıyla hanesine bir puan yazdıran Juventus, en yakın takipçisi 'nin Sampdoria deplasmanından 2-0 galip ayrılmasına karşın bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

    Şampiyonluk serisini 7 sezona çıkaran Torino ekibi, kendisine ait İtalya ligi rekorunu geliştirdi. 1898'de başlayan İtalya liginin en fazla şampiyonluğa sahip kulübü Juventus, kupa sayısını 34'e yükseltti.

    2011-12 sezonundan itibaren 'nin teknik direktörlüğünde peş peşe 3 şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlılar, son 4 yıldır ise yönetiminde ligi zirvede bitiriyor.


    1. 13.5.2018 23:48
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