Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında Roma ile 0-0 berabere kalarak üst üste 7. şampiyonluğunu ilan etti.
Hafta içi İtalya Kupası'nı kazanan Juventus, 6 puan farkla lider girdiği Serie A'nın 37. haftasında 3. sıradaki Roma'ya konuk oldu.
Maçın golsüz tamamlanmasıyla hanesine bir puan yazdıran Juventus, en yakın takipçisi Napoli'nin Sampdoria deplasmanından 2-0 galip ayrılmasına karşın bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyonluk serisini 7 sezona çıkaran Torino ekibi, kendisine ait İtalya ligi rekorunu geliştirdi. 1898'de başlayan İtalya liginin en fazla şampiyonluğa sahip kulübü Juventus, kupa sayısını 34'e yükseltti.
2011-12 sezonundan itibaren Antonio Conte'nin teknik direktörlüğünde peş peşe 3 şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlılar, son 4 yıldır ise Massimiliano Allegri yönetiminde ligi zirvede bitiriyor.
- 13.5.2018 23:48
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
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Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
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Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
Roma ile berabere kalan Juventus üst üste 7. şampiyonluğunu ilan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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