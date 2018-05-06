Napoli evinde kazanamadı – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    evinde kazanamadı

    <a href="/index/napoli?id=64cbd05a-afbb-4e16-bcf1-59ea7e14e97d" class="" rel="tag">Napoli</a> evinde kazanamadı

    'nde (Serie A) konuk ettiği Torino ile 2-2 berabere kaldı.

    'nde (Serie A) konuk ettiği Torino ile 2-2 berabere kaldı.

    Ligin 36. haftasında sahasında Torino ile karşı karşıya geldi.

    Ev sahibi Napoli 25. dakikada 'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

    Torino, 55. dakikada Daniele Baselli'nin fileleri havalandırmasıyla 1-1'lik eşitliği sağladı. Napoli 71. dakikada 'in golüyle 2-1 öne geçse de konuk ekip 83. dakikada Lorenzo De Silvestri'nin attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

    Bu sonuçla lig ikincisi Napoli puanını 86'ya çıkarsa da ligin bitimine iki hafta kala lider ile puan farkı 6 oldu. Torino ise puanını 48'e yükseltti.

    1. 6.5.2018 18:46
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