Napoli evinde kazanamadı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli konuk ettiği Torino ile 2-2 berabere kaldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli konuk ettiği Torino ile 2-2 berabere kaldı.
Ligin 36. haftasında Napoli sahasında Torino ile karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Napoli 25. dakikada Dries Mertens'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Torino, 55. dakikada Daniele Baselli'nin fileleri havalandırmasıyla 1-1'lik eşitliği sağladı. Napoli 71. dakikada Marek Hamsik'in golüyle 2-1 öne geçse de konuk ekip 83. dakikada Lorenzo De Silvestri'nin attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.
Bu sonuçla lig ikincisi Napoli puanını 86'ya çıkarsa da ligin bitimine iki hafta kala lider Juventus ile puan farkı 6 oldu. Torino ise puanını 48'e yükseltti.
- 6.5.2018 18:46
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Igor Tudor'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
UltraAslan Tudor hoca olabilmesi için 0 dan başlayacak ve Egosuyla değil ''Yüreğiyle hocalık yapacak yoksa Tudor abilik yaparsa kazanır YÜREKLE! Egosuz
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Galatasaray'a Nagatomo şoku!
Toplam 1
Yorum
sinyor italyanlar bize futbolcunun ölüsünü 10 satiyor almaya gelince 2 veriyor. bu italyanlar bize kazik atmak icin elinden geleni yapiyor
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Trabzonspor'un 16 yıllık rekoru
Toplam 2
Yorum
inde tebrikler trabzon. zaten ne zaman iyiydinki?
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