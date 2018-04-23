Cengiz Ünder Corrierre dello Sport'a konuştu
Dünyanın en önemli liglerinden biri olan Serie A'nın güçlü takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, başarılı performansıyla sporseverleri mest etmeye devam ediyor. Kısa sürede taraftarların gönlünde taht kurmayı başaran Cengiz, Corriere dello Sport'a konuştu. Gazetede Cengiz Ünder için, "Bir masal hikayesinin içinde yaşıyor. 20 yaşında ve Şampiyonlar Ligi'nde yari finalde başrol oynayacak. Roma'nın yeni adamı, takıma katıldığı günden Ocak ayına kadar gecen sürede biraz tutuktu ancak Ocak ayında kendini göstermeye başladı. Sade hayatı ile altın bir dönemden geçiyor" ifadelerine yer verildi.
- 23.4.2018 12:03
- Güncelleme: 23.4.2018 12:23
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Goller hep yabancılardan
Toplam 2
Yorum
SUAT KARAKAYA Efendiymiş....Sizin Fenerle karakteriniz belli, düne kadar koğuş arkadaşıydınız unutmayın bunu.
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‘40 bin’ beklentisi
Toplam 1
Yorum
Kontra Bir kere olsun delikanlı olun da hatanızı kabul edin. Zeytinyağı fener...
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Son dört maçın 3’ü Antalya’nın
Toplam 1
Yorum
Kontra Hadi Antalya, Hak etmeyenleri uzaklaştır şampiyonluk yarışından...
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