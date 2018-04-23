Cengiz Ünder Corrierre dello Sport'a konuştu – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Corrierre dello Sport'a konuştu

    Cengiz Ünder Corrierre dello Sport'a konuştu

    Dünyanın en önemli liglerinden biri olan Serie A'nın güçlü takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, başarılı performansıyla sporseverleri mest etmeye devam ediyor. Kısa sürede taraftarların gönlünde taht kurmayı başaran Cengiz, Corriere dello Sport'a konuştu. Gazetede Cengiz Ünder için, "Bir masal hikayesinin içinde yaşıyor. 20 yaşında ve Şampiyonlar Ligi'nde yari finalde başrol oynayacak. Roma'nın yeni adamı, takıma katıldığı günden Ocak ayına kadar gecen sürede biraz tutuktu ancak Ocak ayında kendini göstermeye başladı. Sade hayatı ile altın bir dönemden geçiyor" ifadelerine yer verildi.

    1. 23.4.2018 12:03
    2. Güncelleme: 23.4.2018 12:23
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