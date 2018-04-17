Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na Pirlo benzetmesi – Fotomaç – 17 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na Pirlo benzetmesi

    Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na Pirlo benzetmesi

    Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

    Torino maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili soruya 'Ona baktığımda geleceğin Pirlo'sunu görüyorum. Onu potansiyeline eriştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

    Hakan'ın teknik becerileriyle her takımda oynayabileceğini de söylerken 'Şutları harika ama şutlu kapıyı kıracak şekilde sert atması gerekiyor" dedi.

    futbolcusu Suso için ise Seedorf benzetmesi yaptı. maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili soruya 'Ona baktığımda geleceğin Pirlo'sunu görüyorum. Onu potansiyeline eriştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

    Hakan'ın teknik becerileriyle her takımda oynayabileceğini de söylerken 'Şutları harika ama şutlu kapıyı kıracak şekilde sert atması gerekiyor" dedi.

    Gattuso İspanyol futbolcusu Suso için ise Seedorf benzetmesi yaptı.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na Pirlo benzetmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN