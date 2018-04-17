Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na Pirlo benzetmesi
Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
Torino maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili soruya 'Ona baktığımda geleceğin Pirlo'sunu görüyorum. Onu potansiyeline eriştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.
Hakan'ın teknik becerileriyle her takımda oynayabileceğini de söylerken 'Şutları harika ama şutlu kapıyı kıracak şekilde sert atması gerekiyor" dedi.
Gattuso İspanyol futbolcusu Suso için ise Seedorf benzetmesi yaptı. maçı öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili soruya 'Ona baktığımda geleceğin Pirlo'sunu görüyorum. Onu potansiyeline eriştirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.
Hakan'ın teknik becerileriyle her takımda oynayabileceğini de söylerken 'Şutları harika ama şutlu kapıyı kıracak şekilde sert atması gerekiyor" dedi.
Gattuso İspanyol futbolcusu Suso için ise Seedorf benzetmesi yaptı.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 18:50
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murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na Pirlo benzetmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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