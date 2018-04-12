Cengiz Ünder değerine değer kattı
İtalyan ekibine turu getiren 3. golün asistini yapan 20 yaşındaki milli futbolcu, son 3 ayda değerini yüzde 70.7 artırarak 35 milyon 500 bin Euro’ya çıkardı
İTALYA'DA EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU
Henüz 21 yaşını doldurmamış olan Cengiz, Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırmasında pay sahibi olarak değerini daha da artıracak gibi gözüküyor. Özellikle sezonun ikinci yarısında ciddi bir çıkış yakalayan Cengiz, mart ayında Verona, Benevento ve Udinese'ye karşı attığı 4 golle Roma'da ayın oyuncusu seçilmiş, İtalya Serie A'da da en iyi çıkış yapan oyuncu olarak gösterilmişti.
GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ TÜRK OYUNCUSU
Cengiz Ünder, Avrupalı yazarların ve internet sitelerinin gözdesiydi. Medio Centro, yaptığı haberde Cengiz için, "Hâlâ 20 yaşında ve gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncusu olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullanırken, Chris Andre ise Roma'nın en üst düzey yeteneğinin Cengiz olduğunu ve bunu bir kez daha ispatladığını yazdı. İtalyan internet sitesi MedioTiempo ise genç yıldızın ilk maçta sakatlığı nedeniyle oynayamadığını hatırlatarak, "Sadece 17 dakika oynayarak turun kaderini değiştirdi" ifadelerine yer verdi.
Cengiz, İngiliz taraftarların gündeminde 1 numaralı yerini aldı. Tartışma platformu Reddit'te bir araya gelen Avrupalı futbolseverlerden özellikle Tottenham ve Liverpool taraftarları, Cengiz için sıkı bir tartışmaya girdi. İki taraf da Cengiz'i istediklerini dile getirirken, bir Tottenham taraftarı "Bize gel Cengiz. Adının bizle anılması güzel" derken, bir Lvierpoollu ise cevaben, "İlk hamle yapan alır. Cengiz Ünder'i takıma katmalıyız" ifadesini kullandı.
(SABAH)
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:15
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Cengiz Ünder değerine değer kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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