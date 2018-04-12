Cengiz Ünder değerine değer kattı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    değerine değer kattı

    Cengiz Ünder değerine değer kattı

    İtalyan ekibine turu getiren 3. golün asistini yapan 20 yaşındaki milli futbolcu, son 3 ayda değerini yüzde 70.7 artırarak 35 milyon 500 bin Euro’ya çıkardı

    Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Roma'nın 4-1'in rövanşında Barcelona'yı 3-0 yenerek elemesi Avrupa gündeminde birinci sıraya oturdu. Sonradan oyuna girip turu getiren 3. golün asistini yapan milli futbolcu Cengiz Ünder de geceye damga vuran isimlerden oldu. Bu sezon başında 15 milyon Euro'ya transfer olduğu İtalyan ekibindeki performansıyla zaten tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, değerini de katladı. UEFA'nın resmi partneri olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), nisan ayı için açıkladığı raporda, 'in değerinin son 3 ayda müthiş bir artış gösterdiğini ortaya koydu. CIES raporuna göre, Cengiz'in değeri 1 Ocak 2018'den bugüne dek yüzde 70.7 artış göstererek 20.8 milyon Euro'dan 35 milyon 500 bin Euro'yu buldu.

    İTALYA'DA EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU
    Henüz 21 yaşını doldurmamış olan Cengiz, Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırmasında pay sahibi olarak değerini daha da artıracak gibi gözüküyor. Özellikle sezonun ikinci yarısında ciddi bir çıkış yakalayan Cengiz, mart ayında Verona, Benevento ve Udinese'ye karşı attığı 4 golle Roma'da ayın oyuncusu seçilmiş, İtalya Serie A'da da en iyi çıkış yapan oyuncu olarak gösterilmişti.

    GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ TÜRK OYUNCUSU
    Cengiz Ünder, Avrupalı yazarların ve internet sitelerinin gözdesiydi. Medio Centro, yaptığı haberde Cengiz için, "Hâlâ 20 yaşında ve gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncusu olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullanırken, Chris Andre ise Roma'nın en üst düzey yeteneğinin Cengiz olduğunu ve bunu bir kez daha ispatladığını yazdı. İtalyan internet sitesi MedioTiempo ise genç yıldızın ilk maçta sakatlığı nedeniyle oynayamadığını hatırlatarak, "Sadece 17 dakika oynayarak turun kaderini değiştirdi" ifadelerine yer verdi.

    CENGİZ ÜNDER İÇİN BİRBİRLERİNE GİRDİLER
    Cengiz, İngiliz taraftarların gündeminde 1 numaralı yerini aldı. Tartışma platformu Reddit'te bir araya gelen Avrupalı futbolseverlerden özellikle Tottenham ve Liverpool taraftarları, Cengiz için sıkı bir tartışmaya girdi. İki taraf da Cengiz'i istediklerini dile getirirken, bir Tottenham taraftarı "Bize gel Cengiz. Adının bizle anılması güzel" derken, bir Lvierpoollu ise cevaben, "İlk hamle yapan alır. Cengiz Ünder'i takıma katmalıyız" ifadesini kullandı.

    (SABAH)
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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