Cengiz Ünder değerine değer kattı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Roma'nın 4-1'in rövanşında Barcelona'yı 3-0 yenerek elemesi Avrupa gündeminde birinci sıraya oturdu.Bu sezon başında 15 milyon Euro'ya transfer olduğu İtalyan ekibindeki performansıyla zaten tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, değerini de katladı. UEFA'nın resmi partneri olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), nisan ayı için açıkladığı raporda, Cengiz Ünder 'in değerinin son 3 ayda müthiş bir artış gösterdiğini ortaya koydu.Henüz 21 yaşını doldurmamış olan Cengiz, Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdırmasında pay sahibi olarak değerini daha da artıracak gibi gözüküyor. Özellikle sezonun ikinci yarısında ciddi bir çıkış yakalayan Cengiz, mart ayında Verona, Benevento ve Udinese'ye karşı attığıİtalyaolarak gösterilmişti.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ TÜRK OYUNCUSU

Cengiz Ünder, Avrupalı yazarların ve internet sitelerinin gözdesiydi. Medio Centro, yaptığı haberde Cengiz için, "Hâlâ 20 yaşında ve gelmiş geçmiş en iyi Türk oyuncusu olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullanırken, Chris Andre ise Roma'nın en üst düzey yeteneğinin Cengiz olduğunu ve bunu bir kez daha ispatladığını yazdı. İtalyan internet sitesi MedioTiempo ise genç yıldızın ilk maçta sakatlığı nedeniyle oynayamadığını hatırlatarak, "Sadece 17 dakika oynayarak turun kaderini değiştirdi" ifadelerine yer verdi.

Cengiz, İngiliz taraftarların gündeminde 1 numaralı yerini aldı. Tartışma platformu Reddit'te bir araya gelen Avrupalı futbolseverlerden özellikle Tottenham ve Liverpool taraftarları, Cengiz için sıkı bir tartışmaya girdi. İki taraf da Cengiz'i istediklerini dile getirirken, bir Tottenham taraftarı "Bize gel Cengiz. Adının bizle anılması güzel" derken, bir Lvierpoollu ise cevaben, "İlk hamle yapan alır. Cengiz Ünder'i takıma katmalıyız" ifadesini kullandı(SABAH)