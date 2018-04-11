Messi, Cengiz Ünder'in yüzüne bakmadı!
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında, 4-1'in rövanşında Barcelona'yı 3-0 yenerek tur atlayan Roma'da galibiyetin mimarlarından Cengiz Ünder maç sonrası Messi'yle karşılaştı. Cengiz'in çocukluğundan beri hayranı olduğu yıldız oyuncuya selam vermek için bir süre yüzüne baktığı anda Messi'nin Cengiz Ünderi'i görmezden gelerek yanından geçip gitmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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