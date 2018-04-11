İtalyan basını da rövanşı aldı! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    İtalyan basını da rövanşı aldı!

    İtalyan basını da rövanşı aldı!

    Roma'nın dün gece Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 'yı 3-0'la geçip yarı finale yükselmesinin ardından basını da İspanyol basınından rövanşı aldı.

    'da 'yı yenip yarı finale yükselen Roma'nın sevinci yaşanırken, basın da eski bir hesabı unutmadı.

    Roma için 'Tam bir bonibon' başlığını atmışlardı
    kuralarında Roma'yla eşlesen Barcelona kuraya oldukça sevinmiş hatta Sports gazetesi 'Tam bir bonibon' manşeti atmış, Barcelona'nın 4-1 kazandığı maçın ardından ise 'Şimdiden yarı finaldeler' başlığını kullanmıştı. Dün geceki tarihi zaferin ardından İtalyan gazetesi La Gazetta Dello Sports bu manşetleri unutmadı ve tekrar gündeme getirdi.

    'Kibirli İspanyollar'
    İki manşeti de hem gazete sayfası hem de internet sitesinden yayınlayan İtalyanlar '' başlığını attı. Fotoğrafın altına ise 'Roma mı? Şimdi Sport için tam bir bonibon oldu' metnini yazarak basın olarak da İspanyollar'dan rövanşı almış oldu. (Milliyet)

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:36
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