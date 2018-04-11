İtalyan basını da rövanşı aldı!

İtalya'da Barcelona'yı yenip yarı finale yükselen Roma'nın sevinci yaşanırken, basın da eski bir hesabı unutmadı.



Roma için 'Tam bir bonibon' başlığını atmışlardı

Çeyrek final kuralarında Roma'yla eşlesen Barcelona kuraya oldukça sevinmiş hatta Sports gazetesi 'Tam bir bonibon' manşeti atmış, Barcelona'nın 4-1 kazandığı maçın ardından ise 'Şimdiden yarı finaldeler' başlığını kullanmıştı. Dün geceki tarihi zaferin ardından İtalyan gazetesi La Gazetta Dello Sports bu manşetleri unutmadı ve tekrar gündeme getirdi.



'Kibirli İspanyollar'

İki manşeti de hem gazete sayfası hem de internet sitesinden yayınlayan İtalyanlar 'Kibirli İspanyollar' başlığını attı. Fotoğrafın altına ise 'Roma mı? Şimdi Sport için tam bir bonibon oldu' metnini yazarak basın olarak da İspanyollar'dan rövanşı almış oldu. (Milliyet)



