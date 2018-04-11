İtalyan basını da rövanşı aldı!
Roma'nın dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'yı 3-0'la geçip yarı finale yükselmesinin ardından İtalya basını da İspanyol basınından rövanşı aldı.
İtalya'da Barcelona'yı yenip yarı finale yükselen Roma'nın sevinci yaşanırken, basın da eski bir hesabı unutmadı.
Roma için 'Tam bir bonibon' başlığını atmışlardı
Çeyrek final kuralarında Roma'yla eşlesen Barcelona kuraya oldukça sevinmiş hatta Sports gazetesi 'Tam bir bonibon' manşeti atmış, Barcelona'nın 4-1 kazandığı maçın ardından ise 'Şimdiden yarı finaldeler' başlığını kullanmıştı. Dün geceki tarihi zaferin ardından İtalyan gazetesi La Gazetta Dello Sports bu manşetleri unutmadı ve tekrar gündeme getirdi.
'Kibirli İspanyollar'
İki manşeti de hem gazete sayfası hem de internet sitesinden yayınlayan İtalyanlar 'Kibirli İspanyollar' başlığını attı. Fotoğrafın altına ise 'Roma mı? Şimdi Sport için tam bir bonibon oldu' metnini yazarak basın olarak da İspanyollar'dan rövanşı almış oldu. (Milliyet)
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:36
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Bayer Leverkusen'den Giuliano'ya 15 milyon euro
Toplam 3
Yorum
rte guilano, valbuena,elmas gibi süper yetenekler satılmaz seneye 20 milyon euro eder.çünkü çok çalışkan ve maç kurtarıcı.
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Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini
Toplam 7
Yorum
içerisi deplasman Bu sene fenerbahçe en çok puanı içerde kaybetmedi mi? Bu neyin sevinci anlamadım, kaldı ki deplasman maçları daha kolay, hedefsiz takımlar..
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Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini
Toplam 7
Yorum
sertaç utanmadan bu futbolunla şampiyon oldukmu diyeceksin sonrasında.Her ne olursa olsun bu takımdan git
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