Cengiz Ünder Barcelona maçında oynayacak mı?
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Roma'nın yıldızı maçında oynayabilir!

    Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder Barcelona maçında oynayabilir!

    Roma'nın teknik direktörü Francesco, Cengiz'in 'ya karşı forma giyebileceğini belirtti.

    İtalyan ekibi Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, zorlu maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı, takımdaki sakat oyuncular ve 'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

    Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada "Bugünkü son antrenmanda Cengiz'in durumuna bakacağız. Buna bağlı olarak Barcelona maçında oynatabiliriz. Dün takımla birlikte çalışmıştı ve bugün de fiziksel olarak performansını inceleyeceğiz. Eğer iyi durumdaysa kadroya alacağız." ifadelerini kullandı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:42
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