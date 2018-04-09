Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder Barcelona maçında oynayabilir!
Roma'nın teknik direktörü Francesco, Cengiz'in Barcelona'ya karşı forma giyebileceğini belirtti.
Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada "Bugünkü son antrenmanda Cengiz'in durumuna bakacağız. Buna bağlı olarak Barcelona maçında oynatabiliriz. Dün takımla birlikte çalışmıştı ve bugün de fiziksel olarak performansını inceleyeceğiz. Eğer iyi durumdaysa kadroya alacağız." ifadelerini kullandı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:42
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MİSAFİR VAY BE TOSİC NE ZAMAN 35 YAPTI. HELAL OLSUN
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Salih 6107 İyi güzel de ne yapalım. Maalesef kısmen de olsa haklısın. Ancak her toplumda böyleleri çıkar, bizde daha çok.
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Hagi Vs Alex Bakın Bi
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mako Şampiyonlar ligi gol krallığı Alex in iki asist ve ıffhs ödülünü yer yutar. Şampiyonlar ligi gol krallarını herkez hatırlar.
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