Milan’da flaş iddia – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    ’da flaş iddia

    Milan’da flaş iddia
    ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Donnarumma için flaş bir iddia ortaya atıldı. Tuttusport, 19 yaşındaki kalecinin Milan'dan ayrılmak istediğini ileri sürdü. Yıldız file bekçisi, , , M.City ve M.United gibi takımların listesinde yer alıyor.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:40
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