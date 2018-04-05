Milan, Gattuso'nun sözleşmesini uzattı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Milan, Gattuso'nun sözleşmesini uzattı

    Milan, Gattuso'nun sözleşmesini uzattı

    İtalyan ekibi, teknik direktör Gattuso'nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını duyurdu

    (Serie A) ekiplerinden Milan, teknik direktör Gennaro Gattuso'nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

    Milan Kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamın gayretli çalışması nedeniyle sezon bitmeden sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

    Gattuso, 13 sezon boyunca futbolcu olarak 468 kez formasını giydiği Milan'da, Serie A (2004, 2011), İtalya Kupası (2003) ve UEFA Şampiyonlar Ligi (2003, 2007) zaferleri yaşadı.

    Teknik direktörlük kariyerine 2013'te Sion'da başlayan 40 yaşındaki Gattuso, ardından Palermo, OFI Crete ve Pisa ekiplerini çalıştırdı. İtalyan teknik adam, 27 Kasım 2017'de işine son verilen Montella'nın yerine Milan'ın başına geçmişti.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:50
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