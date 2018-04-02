Cengiz Ünder'den üzücü haber
Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın Barcelona ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
Haftasonu oynanan Bologna maçında da sakatlığından ötürü forma giyemeyen Cengiz, yoğun çabalara rağmen kritik Barcelona maçına yetiştirilemedi.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:54
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klaus fenerbahçenin geleceği sayın Ali KOÇ'un ellerınde,haydi hep birlikte geleceğimize koşalım.
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İngiliz devi servet önerdi!
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çepnioğlu hem Trabzonspor için hemde yusuf için daha erken, yusuf ts de en az 2 sene daha oynamalı misyonunu tamamlamalı,futboluda kendiside gelişmeli
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F.Bahçe'den tarihi karar!
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Alex Aziz YILDIRIM fenerbahçe başkanı Aykut Kocaman teknik direktör Rakiplere gerek yok onlar zaten rakip
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