Cengiz Ünder'den üzücü haber – Fotomaç – 02 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'den üzücü haber

    Cengiz Ünder'den üzücü haber

    Sakatlığı bulunan , Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

    Haftasonu oynanan Bologna maçında da sakatlığından ötürü forma giyemeyen Cengiz, yoğun çabalara rağmen kritik maçına yetiştirilemedi.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cengiz Ünder'den üzücü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN