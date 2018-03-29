Barça'nın istediği milli yıldızı başkan satmıyor! – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Barça'nın istediği milli yıldızı başkan satmıyor!

    Barça'nın istediği milli yıldızı başkan satmıyor!

    kulübü başkanı Jim Palotta, ve kaleci Alisson Becker hakkında açıklamalarda bulundu.

    Sezon başında 'den transfer edilen 'in performansını beğendiğini söyleyen Palotta, "Cengiz Ünder gerçekten harika bir başlangıç yaptı. Nihayet ne kadar güçlü olduğunu bize gösterdi." dedi.

    Roma bir süpermarket değil diyerek sözlerine devam eden Palotta, Onunla 5 yıllık bir sözleşme yaptık. Cengiz'in durumu Alisson'a benziyor, insanlar onun geleceği hakkında her şeyi söylüyorlar. Ancak ikisi de satılık değiller. Bu 2 oyuncu da takımımıza gelecekte çok faydalı olacak. şeklinde konuştu.

    Fotomac.com.tr / dış haberler / özel

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:25
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