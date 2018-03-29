Barça'nın istediği milli yıldızı başkan satmıyor!
Roma kulübü başkanı Jim Palotta, Cengiz Ünder ve kaleci Alisson Becker hakkında açıklamalarda bulundu.
Sezon başında Medipol Başakşehir'den transfer edilen Cengiz Ünder'in performansını beğendiğini söyleyen Palotta, "Cengiz Ünder gerçekten harika bir başlangıç yaptı. Nihayet ne kadar güçlü olduğunu bize gösterdi." dedi.
Roma bir süpermarket değil diyerek sözlerine devam eden Palotta, Onunla 5 yıllık bir sözleşme yaptık. Cengiz'in durumu Alisson'a benziyor, insanlar onun geleceği hakkında her şeyi söylüyorlar. Ancak ikisi de satılık değiller. Bu 2 oyuncu da takımımıza gelecekte çok faydalı olacak. şeklinde konuştu.
Fotomac.com.tr / dış haberler / özel
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:25
-
Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 16
Yorum
Atillas-BJK Bu sene FB için FFP bitiyor,görülene göre FFP biter bitmez gerçekten transfer yapmaya başlayacaklar. 6 kişi yanıltmaca, takım değişecek
-
Ersan'dan, FETÖ'cü Enes'e 'Osmanlı tokadı'
Toplam 3
Yorum
1903 MINA BILE GOMUS :)
-
Haldun Üstünel’in acı günü
Toplam 1
Yorum
seyit33 Merhuma Allah'tan rahmet,Sevgili Haldün ÜSTÜNEL ve yakınlarına başşağlığı ve sabırlar diliyorum.
Barça'nın istediği milli yıldızı başkan satmıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.