F.Bahçe'nin eski yıldızı taraftara saldırdı!
Şimdilerde Lazio formasını terleten Luis Nani ile bir Lazio taraftarı arasında çıkan tartışmada tatsız olaylar yaşandı.
Portekizli yıldız deplasmanda oynanan ve 2-2'lik sonuçla biten maç sonrası yapılan uçak yolculuğunda, kendisini takımını umursamamakla suçlayan bir taraftara saldırdı.
Takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatışan olaylar sonucu, Lazio kulübünün Nani'ye bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı bilinmiyor.
Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:16
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
F.Bahçe'nin eski yıldızı taraftara saldırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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