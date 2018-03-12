F.Bahçe'nin eski yıldızı taraftara saldırdı! – Fotomaç – 12 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe'nin eski yıldızı taraftara saldırdı!

    F.Bahçe'nin eski yıldızı taraftara saldırdı!

    Şimdilerde formasını terleten Luis ile bir taraftarı arasında çıkan tartışmada tatsız olaylar yaşandı.

    Portekizli yıldız deplasmanda oynanan ve 2-2'lik sonuçla biten maç sonrası yapılan uçak yolculuğunda, kendisini takımını umursamamakla suçlayan bir taraftara saldırdı.

    Takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatışan olaylar sonucu, kulübünün 'ye bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı bilinmiyor.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler / Özel

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'nin eski yıldızı taraftara saldırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN