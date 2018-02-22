Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçında forma giymeyen oyuncuların; top kontrolü, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale taktik maç yaptıkları ifade edildi.
Bayern Münih karşılaşmasında görev yapan oyuncuların ise kondisyon çalışması gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:57
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Terim: Gomis'i oynatmam!
Toplam 6
Yorum
Hagi oynatma terim marianoyu bitirdin muslerayı ve gomisi de bitir taraftar senden nefret etsin ki bi daha asla gelme
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Terim kaleye o ismi istedi!
Toplam 13
Yorum
Hagi Bu UA tudorun yerine de terim efendiyi istemişti.sonuç orada .tudorun ezdiği takımlara kaybeden marianouyu kaybeden muslera yı kaybetmek içi
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"Şenol Güneş'le olmaz"
Toplam 26
Yorum
beyaz en iyi defans hucumdur, topu ayaginda tutmaktir, 10 kisiyle 70 dkika kendi ceza sahanda beklersen 5lik de olursun 8lik de olursun
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