CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Inter ile yenişemedi

    Inter ile Roma yenişemedi

    'nin (Serie A) 21. haftasında Inter ağırladığı ile 1-1 berabere kaldı.

    Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip 31. dakikada Stephan El Shaarawy'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

    İkinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşmada Inter 86. dakikada Matias Vecino'nun attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

    Roma'nın kadrosunda bulunan milli futbolcu bu müsabakada forma giymedi.

    Bu sonuçla Inter puanını 43'e çıkarırken, bir maçı eksik Roma 40 puana ulaştı.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Inter ile Roma yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN