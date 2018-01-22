Inter ile Roma yenişemedi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Inter ağırladığı Roma ile 1-1 berabere kaldı.
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Roma 31. dakikada Stephan El Shaarawy'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşmada Inter 86. dakikada Matias Vecino'nun attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.
Roma'nın kadrosunda bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder bu müsabakada forma giymedi.
Bu sonuçla Inter puanını 43'e çıkarırken, bir maçı eksik Roma 40 puana ulaştı.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:23
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'Sihirbaz' Haldun Üstünel dönüyor!
Toplam 2
Yorum
UaTX Helal olsun camiaya emegi gecen herkezi topluyor, tesekkurler baskanim
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Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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