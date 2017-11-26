Napoli koltuğu geri aldı
Napoli, bir günlüğüne devrettiği liderlik koltuğunu Udinese'yi deplasmanda mağlup ederek geri aldı. Milan ve Roma ise haftayı birer puanla kapattı.
Maurizio Sarri'nin öğrencileri, Udinese'yi deplasmanda 33. dakikada bulduğu golle 1-0 yendi. Jorginho, kaçırdığı penaltıda dönen topu filelere göndererek galibiyeti getiren isim oldu.
Puanını 38'e yükselten Napoli, Udiense'ye de sezonun dokuzuncu yenilgisini tattırdı. Serie A'da ikinci Inter'in 36 puanı bulunuyor.
Serie A'da günün diğer sonuçları ise şöyle:
Genoa 1 - 1 Roma
Milan 0 - 0 Torino
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:53
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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