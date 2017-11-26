 Napoli koltuğu geri aldı – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    koltuğu geri aldı

    Napoli koltuğu geri aldı

    , bir günlüğüne devrettiği liderlik koltuğunu Udinese'yi deplasmanda mağlup ederek geri aldı. Milan ve Roma ise haftayı birer puanla kapattı.

    , Serie A'nın 14. haftasını da zirvede tamamlamayı başardı. Inter, dünkü 3-1'lik Cagliari galibiyeti sonrası maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmuştu.

    Maurizio Sarri'nin öğrencileri, Udinese'yi deplasmanda 33. dakikada bulduğu golle 1-0 yendi. Jorginho, kaçırdığı penaltıda dönen topu filelere göndererek galibiyeti getiren isim oldu.

    Puanını 38'e yükselten Napoli, Udiense'ye de sezonun dokuzuncu yenilgisini tattırdı. Serie A'da ikinci Inter'in 36 puanı bulunuyor.

    Serie A'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

    Genoa 1 - 1 Roma
    Milan 0 - 0 Torino
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:53
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