Lichtsteiner, Juventus'tan ayrılıyor
İsviçreli kanat oyuncusu Stephan Lichtsteiner, Juventus'tan ayrılıyor.
Mattia De Sciglio ve Höwedes gibi futbolcuların da kadroda bulunması, Lichtsteiner için "Juventus için artık fazla" yorumlarının yapılmasına sebep oldu.
2011 yılında Lazio'dan Juventus'a transfer olan Lichtsteiner, 6 yıl Siyah-Beyazlı formayı giymiş ancak bu sezon Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmemişti.
İsviçreli futbolcuyla bu yaz Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:08
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Volkan'ın keyfi yerinde
Toplam 4
Yorum
Perde Arkası Devre arasında bir kaleci bir de sol bek şart. Taraftarın sözüne kulak ver yönetim. İnat etme. Volkan ve Hasan Ali'yle bu iş gitmez.
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Oğuzhan'a 14.5 milyon €
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) hadi inşAllah :)
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Fernandao imzayı atıyor
Toplam 5
Yorum
Perde Arkası Biz veririz de siz alır mısınız Fernandao'yu? Zaten Fernandao, Atıf gibi futbolcuların Fener'e hiç transfer edilmemesi gerekirdi.
Lichtsteiner, Juventus'tan ayrılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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