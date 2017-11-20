 Lichtsteiner, Juventus'tan ayrılıyor – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    , 'tan ayrılıyor

    Lichtsteiner, Juventus'tan ayrılıyor

    İsviçreli kanat oyuncusu Stephan , 'tan ayrılıyor.

    Sezon başında Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Stephan 'e , Ocak ayında takımdan ayrılması için izin verecek. Pazar günü oynanan Sampdoria maçında da kötü bir performans gösteren Stephan Lichtsteiner için utanç verici yorumları yapıldı.

    Mattia De Sciglio ve Höwedes gibi futbolcuların da kadroda bulunması, Lichtsteiner için "Juventus için artık fazla" yorumlarının yapılmasına sebep oldu.
    2011 yılında Lazio'dan Juventus'a transfer olan Lichtsteiner, 6 yıl Siyah-Beyazlı formayı giymiş ancak bu sezon Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmemişti.

    İsviçreli futbolcuyla bu yaz Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:08
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