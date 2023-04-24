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Fenerbahçe - İstanbulspor maçı sonrası Fatih Tekke: İnanılmaz bir mücadele verdik

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrılan İstanbulspor önemli bir puan aldı. Konuk ekipte teknik direktör Fatih Tekke müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 22:57
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı sonrası Fatih Tekke: İnanılmaz bir mücadele verdik

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kadıköy'de 3 gol atmanın çok büyük bir başarı olduğunu söyleyen Tekke, inanılmaz bir mücadele verdiklerini söyledi.

İşte o sözler...

Fatih Tekke: Kadıköy'de, bu taraftarın önünde, koşulları çok farklı olan iki takım... Maç öncesinde de söylemiştim çok zor olacağını. İnanılmaz derecede bir mücadele verdik. Kadıköy'de 3 gol atmak, geriden gelip bunu başarmak çok büyük başarı.

Korku ile ümidin arasındayız ama ümidimiz daha fazla. Bu maç ümidimizi biraz daha artırdı. Ancak neticesinde 1 puan aldık, Fenerbahçe'ye de bundan sonrası için başarılar dilerim. Abartmaya gerek yok bence.

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