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İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek düşme hattında kritik bir galibiyet aldı. Karşılaşma sonrası İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 19:10
İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşan İstanbulspor, rakibini 1-0'lık skor ile mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Zor bir karşılaşma oldu. Ama sonuç çok güzel oldu. Son üç haftadır istediğimiz oyunu oynayıp sonuca ulaşamıyorduk. Bugün yine rakibe topu bırakarak başladık. Çünkü Başakşehir, ekip olarak bizden daha kaliteli ayaklara sahip. Bugün ilk kez kenarda gergindim. Bu 3 puan hayati değere sahipti. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Trabzonspor'dan teklif alıp almadığı hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Fatih Tekke, "Trabzonspor'dan her hangi bir teklif almadım. Şu an tek düşüncem İstanbulspor'un ligde kalması. Bunun için çabalıyoruz. Oyuncularımı, takımımı seviyorum. İstanbulspor ile yolumuza devam edip ligde kalmak için savaşacağız. Ülkemizde başarı tanımı çok göreceli. Başarılı olduğunuz veya başarısız olduğunuzda kimse elinizdeki malzemelere odaklanmaz. Herkes neticeye bakar. Bu durum daha bilinçli insanların futbol camiasında görev almaya başlamasıyla değişecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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