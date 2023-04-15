İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den Trabzonspor açıklaması!

Trabzonspor'dan teklif alıp almadığı hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Fatih Tekke, "Trabzonspor'dan her hangi bir teklif almadım. Şu an tek düşüncem İstanbulspor'un ligde kalması. Bunun için çabalıyoruz. Oyuncularımı, takımımı seviyorum. İstanbulspor ile yolumuza devam edip ligde kalmak için savaşacağız. Ülkemizde başarı tanımı çok göreceli. Başarılı olduğunuz veya başarısız olduğunuzda kimse elinizdeki malzemelere odaklanmaz. Herkes neticeye bakar. Bu durum daha bilinçli insanların futbol camiasında görev almaya başlamasıyla değişecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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