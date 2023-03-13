İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den galibiyet açıklaması! "İyi gidiyoruz ama işimiz zor"

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, çok önemli bir 3 puan kazandıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, topu rakibe bırakarak oynamayı planladıklarını ve bunu doğru uyguladıklarını belirtti.

"Çok zor bir karşılaşmaydı. Sivasspor beklentimizin dışında, 6 rotasyonla oyuna başladı." diyen Tekke, şu ifadeleri kullandı:

"Ön alan baskısı ile karşılaşmada başarılı olduk. Öne geçmemiz çok önemliydi. Rakibimizin çok pozisyonu vardı diyemeyeceğim. Ciddi bir geçiş takımı. Topu daha çok onlara verdik. Bu da plan dahilindeydi. Galibiyet çok önemliydi. 3 puan aldığımız için oyuncularımı kutlarım. Çok ciddi mücadele verdiler. 3-0 kimseyi yanıltmasın. Bizim işimiz kolay değil. Her maçımızda yüzde yüzümüzü vermek zorundayız. Bu da bir plan dahilinde yapmak zorundayız. Oyuncularım çok ciddi mücadele verdi. İki takımı da tebrik ederim."

Kalan haftalarda işlerinin zor olduğunu söyleyen Tekke, "İyi gidiyoruz ama işimiz çok zor. Ligdeki sıralama ile ilgilenmiyorum. Galip gelebileceğimiz maçları kazandığımızda çok zor olan bir şeyi yani ligde kalmayı başarmış olacağız. Şu an hiçbir şeyi başarmış değiliz. Ancak galibiyet oyuncularım ve camia adına sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.