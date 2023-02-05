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Fatih Tekke'den Alanyaspor maçı değerlendirmesi!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladıkları Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke maç sonu açıklamalarda bulundu. Tekke, "Bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Mücadelemiz devam ediyor" dedi.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 16:41
Fatih Tekke'den Alanyaspor maçı değerlendirmesi!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, çok önemli bir 3 puan kazandıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, topu rakibe bırakarak oynamayı planladıklarını ve bunu doğru uyguladıklarını belirtti.

Rakibi sahanın kenarında oynamaya mecbur bıraktıklarını anlatan Tekke, şöyle konuştu:

Değerlendirmemiz gereken hücumlar yakaladık ama değerlendiremedik. Cuma sabahı İstanbul'a vardık. Cumartesi ter antrenmanıyla yürüyerek çalışmamızı tamamladık. Takım yorgundu, girenler bize enerji kattı. Tüm oyuncularımızı kutlarım. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Mücadelemiz devam ediyor. Bizim için BAY arası olacak. Sivas maçına güçlü şekilde hazırlanacağız. Moral kazandık ve kendimize güvenimiz geldi.

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