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İstanbulspor Ankaragücü: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 9. haftasında İstanbulspor ve Ankaragücü, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, Ankaragücü'nün golcüsü Ali Sowe'nin 90+2. dakikada attığı golle, 2-1 sonuçlandı.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 16:34 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 16:36
İstanbulspor Ankaragücü: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

İstanbulspor ve Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Yasin Kol'un orta hakemliğini yaptığı maçın yardımcı hakemleri Murat Engin Gözüyok ve Ali Tuna oldu.

Maçta gol perdesini açan isim, eski Galatasaraylı Emre Kılınç oldu. Taylan Antalyalı'nın asistinde Emre Kılınç, topu İstanbulspor ağlarına gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İstanbulspor ise bu gole karşılığını, 55. dakikada verdi. İstanbulspor'un hücum oyuncularından Valon Ethemi, 55. dakikada Ankaragücü ağlarını sarstı ve skor 1-1 oldu.

Maçta skoru getiren gol Ankaragücü adına 90+2. dakikada Ali Sowe'den geldi.

Bu sonuçla Ankaragücü, puanını 7'ye çıkardı ve 14. sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 8 puanla 13. sırada yer aldı.

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