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İstanbulspor'da Ferhat Yazgan ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip bu bağlamda 29 yaşındaki futbolcusu Ferhat Yazgan ile yolları ayırdığını açıkladı. İşte detaylar...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 17:48
İstanbulspor'da Ferhat Yazgan ile yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat Yazgan ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaşadığımız şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı oyuncumuz Ferhat Yazgan ile kendi isteği doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ferhat Yazgan'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Geçen sezon İstanbulspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 29 maça çıkan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de sarı-siyahlı formayla 2 maçta 119 dakika süre alabildi.

İŞTE İSTANBULSPOR'UN AÇIKLAMASI

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