Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Sociedad ile Barcelona 13. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad - Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Barcelona maçı 10 Kasım Pazar günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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